Giulio Regeni, l'Egitto annuncia una nuova squadra per le indagini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il procuratore generale egiziano, Hamad al-Sawi, ha annunciato la costituzione di "una nuova squadra di inquirenti" per indagare sul rapimento e sull'uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016. "La nuova squadra studia e classifica tutti i documenti del caso e lavora per prendere tutti i provvedimento di indagine necessari per scoprire la verità in totale imparzialità e indipendenza", ha sottolineato il procuratore nell'incontro con gli inquirenti italiani, secondo quanto riportano i media egiziani. Al-Sawi ha assicurato la prosecuzione e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra Il Cairo e Roma "al fine di raggiungere la verità in modo obiettivo e completamente trasparente, lontano dalle false informazioni diffuse sul caso". Il confronto tra gli investigatori del Cairo e di Roma Sono necessari ... Leggi la notizia su agi

