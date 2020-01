Giulia Trappoloni: "Se Conte ci invita a Palazzo Chigi ci andiamo volentieri" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Se il premier Giuseppe Conte “ci invita a Palazzo Chigi ci andiamo volentieri”. Parola di sardina, nel caso specifico Giulia Trappoloni, che sarà una delle organizzatrici dell’evento in Piazza 8 agosto a Bologna previsto per il 19 gennaio. La 29enne fisioterapista, che sognava di diventare una ballerina classica, si racconta in un’intervista al Corriere della sera.Al corteggiamento di Nicola Zingaretti, che vorrebbe le Sardine nel nuovo soggetto politico, risponde: “Ci dobbiamo ragionare. A marzo ci riuniremo in un’assemblea, non chiamatelo congresso, e vedremo cosa fare in futuro”. Alla domanda se il movimento delle Sardine sia nato per salvare Bonaccini in Emilia-Romagna, ribatte: Ci siamo mossi per bloccare Salvini e questo significa indirettamente sostenere il governatore uscente, che apprezziamo per il lavoro che ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

