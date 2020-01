Giulia Carnevali Instagram, provocante contro il muro senza pantaloni: «Che coscia lunga!» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Duecentoventicinque mila followers su Instagram e un passato non perfettamente roseo nel salotto di Uomini e Donne: Giulia Carnevali si mostra sul social provocante e maliziosa. Eletta Miss Marche nel 2014, Giulia ha aspirato come tante ragazze della sua età a diventare Miss Italia, senza tuttavia riuscire a coronare il suo sogno. La porta del mondo dello spettacolo l’ha quindi varcata grazie al dating-show di Canale 5, nel quale – però – la Carnevali non ha sfruttato al meglio l’occasione donatale. Scese le scale per corteggiare Lucas Peracchi, al tempo sulla sedia rossa con Gianmarco Valenza, la venticinquenne marchigiana aveva stuzzicato l’interesse di entrambi i ragazzi. Giulia Carnevali Instagram, lo scatto dal basso ‘obbliga’ allo zoom Non riuscì a giocare bene le sue carte Giulia, che si ritrovò dopo poco smascherata dalla stessa redazione di Uomini e Donne in un ... Leggi la notizia su urbanpost

