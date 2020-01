Giroud all’Inter, trattativa in chiusura: 6.5 milioni al Chelsea e contratto fino al 2022 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Olivier Giroud vestirà la casacca nerazzurra dell'Inter per i prossimi due anni e mezzo. La società nerazzurra ha trovato l'intesa finale con il Chelsea per liberare subito il francese che nel fine settimana affronterà le visite mediche. Accordo per 6.5 milioni di euro compresi i bonus, l'agente a Milano per le firme. Leggi la notizia su fanpage

MarcoBovicelli : #Inter, accelerata per #Giroud: contatti in serata con il #Chelsea, 4,5 mln di euro più 2 di bonus al club inglese… - GoalItalia : #Giroud sempre più vicino all'Inter: Lampard lo lascia andare ?? - leo1908MI : RT @RisorgINT: La #Juventus voleva fare un dispetto all'#Inter sistemando i conti della Roma con lo scambio #Spinazzola-Pellegrini. Ora gr… -