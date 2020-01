Giovanni Custodero, la fidanzata: «Ha chiesto di portare avanti, in suo nome, la battaglia per l’eutanasia» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In una lunga e toccante intervista Luana Amati, fidanzata di Giovanni Custodero, racconta la vita insieme all’ex calciatore del Fasano morto lo scorso 12 gennaio dopo aver chiesto la sedazione profonda. Non risparmia nemmeno gli ultimi attimi insieme Luana, che confessa: «Non ne poteva più di soffrire. Se fosse stata legale, Giovanni avrebbe chiesto l’eutanasia». Una battaglia lunga quattro anni contro un sarcoma osseo, in cui Luana è sempre stata accanto al suo “guerriero”. «Sapete qual è il ricordo più pazzo? – ha raccontato la ragazza, giovanissima, a Repubblica – Giovanni e io lanciati con una carrucola tra due montagne, in Basilicata, per fare il volo dell’angelo. Volavamo felici, mano nella mano, sicuri di aver sconfitto la malattia», ricorda la fidanzata di Custodero al quale avevano già amputato la gamba. Giovanni Custodero, la fidanzata: «Diceva che il vero coraggio era ... Leggi la notizia su urbanpost

