Giornata del Dialogo tra ebrei e cristiani, così Napoli torna capitale della cultura (Di mercoledì 15 gennaio 2020) di Paolo Pantani La Comunità Ebraica di Napoli, con il supporto della Arcidiocesi di Napoli e della Chiesa Valdese-Fondazione Villa Betania, ha organizzato, nei locali della propria Sinagoga, domenica 12 gennaio, questa oramai tradizionale Giornata. Grande l’affluenza di pubblico, che ha presto completamente esaurito i posti messi a disposizione. Come in tutte le precedenti occasioni, il pomeriggio era composto di due momenti: una prima parte di studio comune, quest’anno sul Cantico dei Cantici, che ha visto come relatori, rav Ariel Finzi, rabbino di Napoli, mons. Prof Gaetano Castello, Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, e il dr Leonardo Macrì, pastore Valdese, e una seconda parte, musicale, di musica tradizionale ebraica interpretata da Maurizio Di Veroli ed il suo gruppo Davka. Dopo un breve saluto della Dott. Shapirer, Presidente della Comunità Ebraica di ... Leggi la notizia su ildenaro

