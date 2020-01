Gioco di sponda Casellati-Gasparri sul caso Gregoretti per votare lunedì (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gioco di sponda tra la presidente del Senato Elisabetta Casellati e Maurizio Gasparri, l’azzurro che presiede la Giunta per le Autorizzazioni a procedere chiamata a votare su Matteo Salvini. L’ex ministro è indagato, dal tribunale dei ministri di Catania, per sequestro di 131 migranti a bordo della nave Gregoretti. Adesso la partita ruota tutta attorno alla data del voto, con la maggioranza che chiede il rinvio a dopo le elezioni regionali e il centrodestra che invece conferma la data del 20 gennaio. Neanche la riunione dei capigruppo del Senato è riuscita a sciogliere il nodo dopo oltre due ore di discussione. Così ci sarà un ulteriore confronto tra la Casellati e Gasparri, ma è a lui che la presidente ha delegato la decisione in questo finto palleggio tra i due. Deciderà colui che insomma più di tutti si sta battendo per ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Gioco di sponda Casellati-Gasparri sul caso Gregoretti per votare lunedì - temujin81 : @LucioGilberti @kravotz @Sbonseremo @MomblanOfficial comunque Benatia fa un tentativo disperato su uomo libero a me… - meniclaudio : @vincenzodesa @alei1004 Insomma finché non è al 100% per me lo impiega lì a cucire il gioco verticale e fare il com… -