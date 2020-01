Ginnastica, Angelina Melnikova gareggerà in Italia! La GAL Lissone annuncia la squadra per la Serie A con la big russa, non c’è Ferlito (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La GAL Lissone ha ufficialmente presentato la formazione con cui parteciperà alla Serie A1 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre della Polvere di Magnesio che scatterà il prossimo 1° febbraio con la tappa di Firenze. Il sodalizio brianzolo, vincitore nella sua storia di dodici scudetti (l’ultimo risale però al 2013 prima del dominio della Brixia Brescia), si presenta con grandissime ambizioni e oggi ha annunciato una grandissima novità: in squadra ci sarà la russa Angelina Melnikova, una delle grandi stelle dell’artistica internazionale. La bellissima bionda di Voronez è stata capitana della Russia agli ultimi due Mondiali conclusi con la medaglia d’argento, nella rassegna iridata dello scorso ottobre ha vinto la medaglia di bronzo nel concorso generale e al corpo libero senza dimenticarsi che alle Olimpiadi di Rio 2016 conquistò ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Ginnastica, Angelina Melnikova gareggerà in Italia! La GAL Lissone annuncia la squadra per la Serie A con la big ru… -