GFVip, Giovanni Conversano contro Serena Enardu: «È una persona affamata di fama» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giovanni Conversano ha conosciuto la sua ex fidanzata Serena Enardu attraverso il programma pomeridiano di Canale 5 Uomini e Donne. Per un po’ i due sono stati felicemente fidanzati, poi hanno deciso di chiudere la loro storia e di voltare pagina. La Enardu sembrava aver ritrovato il sorriso con il cantante Pago, ma dopo l’esperienza a Temptation Island la loro storia è naufragata. Ora la bella Serena vorrebbe riconquistare il cuore di Pago, attualmente chiuso nella casa del Grande Fratello Vip. Questa decisione di Serena non è piaciuta a tutti e in molti sono arrivati a pensare che la ragazza starebbe sfruttando la situazione per ottenere visibilità. Tra le varie persone che si sono scagliate contro di lei c’è proprio il suo ex Giovanni Conversano, il quale in varie occasioni ha rilasciato dichiarazioni abbastanza forti. Leggi anche –> Serena Enardu, ... Leggi la notizia su urbanpost

