GF Vip, Salvo Veneziano riceve il Tapiro d’Oro: “Ho voluto fare il pagliaccetto” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non si placa la polemica attorno alle frasi shock pronunciate da Salvo Veneziano durante il GF Vip. Dopo l’espulsione dalla Casa e la difesa della moglie, Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’Oro (non senza qualche difficoltà) e lo stesso Salvo ha cercato di spiegarsi e chiedere scusa per quanto successo. La consegna del Tapiro a Salvo Veneziano “Quella merita 2 schiaffi che le spezzi la colonna vertebrale. È da scannare“. Queste sono le frasi che sono costate a Salvo Veneziano l’espulsione dalla Casa del Grande Fratello. Il doppiamente ex gieffino le ha rivolte a Elisa De Panicis e l’indignazione per il commento sessista e a tinte violente, specie in quest’epoca, ha suscitato indignazione quasi unanime.La moglie di Salvo Veneziano lo ha difeso e lui stesso ha già provato a chiedere scusa, ma la vicenda gli è comunque valsa la consegna del Tapiro d’Oro da parte di ... Leggi la notizia su thesocialpost

