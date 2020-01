Gf Vip: Elisa spiffera la strategia che Andrea le ha rivelato prima del programma e tira in ballo Moser, Damante e la De Lellis (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ieri notte Elisa De Panicis era un fiume in piena contro Andrea Denver. L’influencer mentre parlava con Paola Di Benedetto ha detto che il modello avrebbe un piano da mettere in atto al GF Vip. Stando alle rivelazioni della De Panicis, Andrea le avrebbe chiesto di costruire una storia d’amore a favore di telecamere. Ma non è tutto, perché il manzo veronese pare abbia chiesto a Ignazio Moser dove poter consumare senza essere visti dalle telecamere. Chissà che gli avrà detto Moser… “Ti ricordi a metà dicembre abbiamo registrato i video del GF? Ecco, io e lui avevamo degli hotel vicini. Lui mi chiama e mi dice ‘senti posso venire in camera tu a farti dei massaggi?’. Io gli ho detto di no e lui mi ha detto ‘ho parlato con Ignazio Moser e gli ho chiesto se c’erano dei posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere’. Ti ... Leggi la notizia su bitchyf

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - CenerentolaNY : Gf Vip 4, rischio squalifica per Elisa De Panicis: ecco cosa ha detto l'influencer - 84Tex : RT @lookandlove: Migliori momenti di questo gioco: - Denver che da della “fastidiosa” ad Elisa che non accetta il palo che gli ha dato -A… -