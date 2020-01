GF Vip, Antonella Elia scatenata contro Elisa De Panicis: “E’ una pornostar” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il personaggio di Elisa De Panicis sta scatenando il peggio nei concorrenti del Grande Fratello Vip, e dopo l’esclusione di Salvo Veneziano è toccato ora ad Antonella Elia scatenarsi contro il personaggio della influencer. La giovane star di Instagram rappresenta una delle poche concessioni alle nuove generazioni di un’edizione molto conservativa, personalmente selezionata e messa insieme da Alfonso Signorini; naturale che la presenza di un idolo giovanile finisca per scombinare le carte nel contesto della casa. Dopo Salvo Veneziano, anche Antonella Elia attacca la controversa inquilina del Grande Fratello Vip: “E’ qui solo per la gioia degli uomini” E’ stata dunque Antonella Elia a seguire le orme di Salvo Veneziano, ovviamente in termini ridotti rispetto a quanto detto dall’ormai ex concorrente del GF Vip. “Abbiamo una pornostar in ... Leggi la notizia su velvetgossip

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Antonellina ?????? #gfvip - Noovyis : (Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia a Elisa De Panicis: 'Sei una pornostar') Playhitmusic - -