Gf Vip, Alfonso Signorini condanna Salvo: "Hai detto cose orribili" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Galici Apertura di puntata del Grande Fratello Vip dedicata all'espulsione per sessimo di Salvo Veneziano; grande choc all'interno della casa e tentativo di giustificazione da parte degli altri tre Highlander L'espulsione di Salvo Veneziano è al centro dell'apertura della puntata da parte di Signorini. Il conduttore ha spiegato di voler utilizzare il fatto per lanciare un forte messaggio sociale, in un momento storico nel quale molte donne subiscono quello che Salvo Veneziano ha, secondo lui, espresso in maniera goliardica. I tre Higlander rimasti nella Casa del Grande Fratello sono stati condotti nella led, dove Signorini li ha accolti paventando anche per loro un provvedimento: "A volte le parole feriscono e feriscono di più le risate che voi avete fatto." Signorini e la produzione hanno deciso di raccontare alla Casa gli eventi che hanno portato all'espulsione ... Leggi la notizia su ilgiornale

