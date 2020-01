GF VIP 4, Antonella Elia vs Elisa de Panicis volano paroloni: accuse reciproche tra perizomi e porn@star (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Nelle ultime ore si è innescata una sorta di guerra tra Antonella Elia ed Elisa de Panicis. Che cosa è successo? L’Elia ha fatto delle affermazioni molto forti sulla sua nuova coinquilina e ha portato la De Panicis a difendersi con accuse altrettanto particolari. Ne è nata una sorta di battaglia a suon di perizomi e accuse che non è passata inosservata ai fans del reality che seguono con passione il GF in diretta. Elisa DE Panicis VS Antonella Elia: volano STRACCI NELLA CASA Antonella Elia, dovendo per gioco dare una etichetta a Elisa de Panicis, si è spinta oltre andandoci giù molto pesante e chiaramente la bella influencer ha deciso di rispondere per le rime. Iniziamo con le accuse di Antonella Elia: Lei è una por**star. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

