Gettano sacchetti e incendiano rifiuti ingombranti: a Napoli gli incivili arrivano da fuori città (FOTO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – L’emergenza rifiuti a Napoli è causata anche da chi vive fuori città e percorre ben 15 chilometri in automobile per gettare i propri rifiuti domestici. E’ successo a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un uomo residente a Casandrino, comune in provincia di Napoli, è stato beccato mentre gettava l’immondizia indifferenziata. In Viale Traiano una pattuglia del reparto ambientale della Polizia Municipale di Napoli ha colto in fragrante l’uomo mentre con assoluta tranquillità gettava i rifiuti. Gli agenti lo hanno fermato e multato. Sempre a Soccavo la Polizia Municipale ha poi avvistato un incendio di rifiuti ingombranti. Hanno avvertito i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti per domare le fiamme. Ispezionando tra le macerie è stato anche possibile risalire alla provenienza dei rifiuti e all’identità dei ... Leggi la notizia su anteprima24

