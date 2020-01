Gemma Galgani irriconoscibile: beccata mentre lavora a teatro [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Continua ad essere la dama più famosa di “Uomini e Donne Over”, ma a quanto pare Gemma Galgani è molto più del suo ruolo televisivo. Che sia apprezzata o meno dal pubblico, Gemma si è sempre distinta come una donna elegante, dai modi raffinati e dagli interessi nobili. Romantica e in cerca del grande amore, ma anche di una bella dose di passione nonostante abbia superato i vent’anni da tempo, lontana dalle telecamere Gemma coltiva un’altra sua passione. Quella per il teatro, in cui la dama lavora da anni. I FOTOgrafi del settimanale Chi l’hanno paparazzata a Torino, mentre lavora al teatro Colosseo. Nella FOTO vediamo Gemma intenta probabilmente a fare dei conti, gestendo la cassa del teatro (ma a quanto pare non è la sua unica mansione, anzi, la Galgani è davvero un tuttofare a teatro!). Assortita, struccata e con un look assolutamente casual, Gemma quasi ... Leggi la notizia su velvetgossip

