Gazzetta: «Gattuso prima attacca Ancelotti e poi fa il sermone ai giornalisti? Eh no, non va bene» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport torna sulla sfuriata di Gattuso ieri sera nel post partita della gara contro il Perugia. L’allenatore del Napoli si era lasciato andare a uno sfogo nei confronti dei giornalisti rei – a suo dire – di aver male interpretato le sue parole del post Lazio-Napoli e avergli messo in bocca una critica nei confronti di Ancelotti. Comincia così Malfitano: “Poco più di un mese nel Napoli ed è già polemica. Ce l’ha coi giornalisti, ovviamente, Rino Gattuso. Non ha gradito le considerazioni fatte su alcune sue dichiarazioni rilasciate nella sala stampa dell’Olimpico, dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio”. Riporta le parole del tecnico e aggiunge: Non c’è stato bisogno di riflettere, il riferimento al lavoro di Carlo Ancelotti, è stato parecchio chiaro. La sua sarà stata una considerazione e non una critica, certamente. Ma le sue ... Leggi la notizia su ilnapolista

