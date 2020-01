Galleria Giovanni XXIII: 20 gennaio partono lavori, tempi accorciati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – A Roma il 20 gennaio partiranno i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, per una maggiore sicurezza di automobilisti e motociclisti. La Galleria, pero’, restera’ chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo. I lavori per la riqualificazione della ‘canna nord’ della Galleria Giovanni XXIII avranno infatti una durata di un mese, al massimo 35-40 giorni di chiusura totale invece dei 75 previsti inizialmente nel cronoprogramma. Cio’ consentira’ di riaprire la Galleria al traffico circa 35 giorni prima. Le residue operazioni di completamento dei lavori saranno eseguite in orario notturno. La contrazione dei tempi di chiusura totale sara’ possibile grazie alle lavorazioni che le imprese inizieranno da subito su entrambi gli accessi della Galleria, per convergere poi verso la parte centrale. Il dipartimento ... Leggi la notizia su romadailynews

virginiaraggi : A breve apriranno i cantieri per il rifacimento della galleria Giovanni XXIII, una bella notizia per la città. Ma c… - Roma : Chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo la Galleria Giovanni XXIII, dove dal 20 gennaio partiranno i l… - LuceverdeRoma : ?#Roma #GalleriaGiovanniXXIII riprogramamto il calendario dei #lavori La galleria CHIUDE continuativamente: ?1°fa… -