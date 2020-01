Gabriele Paolini, disturbato a sorpresa dai Ligeri: fa delle rivelazioni schioccanti (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Intervistato da I Ligeri a sorpresa, il disturbatore Gabriele Paolini si lascia andare e rivela cose davvero incredibili, scopriamo di cosa si tratta Da disturbatore a disturbato, Gabriele Paolini fa delle rivelazioni scottanti e mette in mezzo personaggi di spicco. A raccogliere le sue rivelazioni sono i Ligeri, che lo contattano per telefono e riescono a farsi ricevere a casa sua a Roma. Riapparso sugli schermi televisivi italiani da qualche mese, il disturbatore per eccellenza che tutti conoscono torna dunque a far parlare di se. La pubblicazione di un suo libro dal titolo “L’ho amato, aveva 17 anni”, sta suscitando sgomenti e polemiche. Alle domande de i Ligeri Paolini ha risposto senza esitazioni, rivelando di aver avuto sin da giovanissimo rapporti omosessuali con mezzo mondo. Uno dei primi nomi messi sulla lista delle persone con cui ha fatto sesso è Papa Ratzinger, con cui ... Leggi la notizia su kontrokultura

