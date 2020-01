G20 in Arabia Saudita: la farsa del forum della società civile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Un farsesco tentativo di far dimenticare le violazioni dei diritti umani”: così Amnesty International, Transparency International e Civicus hanno definito, in una nota congiunta, il cosiddetto C20, un ciclo di incontri preparatori della società civile in vista del summit del G20, di cui quest'anno l'Arabia Saudita ha la presidenza. Il C20 è presieduto dalla Fondazione re Khalid, ovviamente legata alla famiglia reale. Nelle intenzioni delle autorità saudite, il C20 dovrebbe costituire una (...) - Mondo / Diritti Umani, Arabia Saudita, G20, Leggi la notizia su feedproxy.google

