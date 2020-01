Fuori dal coro, alla Meloni il super disco d'oro per 'Io sono Giorgia' (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giorgia Meloni conquista il disco d’oro, anzi disco super d’oro. Il premio, ribattezzato per l’occasione da Mario Giordano, è stato consegnato alla leader di Fratelli d’Italia nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal coro.Merito del successo di ‘Io sono Giorgia’, l’ormai celebre remix realizzato prendendo spunto (e materiale) dal discorso dell’ex ministro in piazza San Giovanni.Fuori dal coro, alla Meloni il super disco d'oro per 'Io sono Giorgia' pubblicato su TVBlog.it 15 gennaio 2020 02:23. Leggi la notizia su blogo

juventusfc : Grazie per i momenti che abbiamo condiviso insieme. ?? In bocca al lupo per il futuro fuori dal campo, @sissokomomo… - juventusfc : @mdeligt_04 @DanieleRugani @emrecan_ @Cristiano @marko_pjaca20 ?? Sarri: «Penso che @gianluigibuffon giocherà: lui p… - OptaPaolo : 1 - Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian #Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assis… -