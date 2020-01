Fuoco incrociato a DiMartedì tra Santori e Sallusti, il leader delle Sardine “Il suo giornale dice falsità”, il direttore “Io il ragazzo di colore l’ho ospitato e finanziato davvero, non è giornalismo ma è vita” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un duro scontro si è verificato ieri sera durante la puntata DiMartedì tra il leader delle Sardine, Mattia Santori e il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Ad attaccare è stato il leader delle Sardine, Mattia Santori che ha detto ad Alessandro Sallusti che: “Il suo quotidiano ha ospitato un sacco di articoli che dicono un sacco di falsità sulla mia persona e su chi fa parte di questo movimento. So quanto si paga la disinformazione, l’ho vissuto sulla mia pelle”. Alessandro Sallusti ha subito replicato affermando che lui le cose le fa veramente: “Io il ragazzo di colore l’ho ospitato e finanziato davvero, non è giornalismo, è vita”. Poi Sallusti ha chiesto a Mattia Santori se è vero secondo lui che il centrodestra sta cercando di terrorizzare le persone perché non bisogna aiutare gli stranieri. Mattia Santori non ha risposto ... Leggi la notizia su baritalianews

