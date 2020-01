Fulmine si schianta sul grattacielo più alto di Dubai: il VIDEO in diretta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) V1 Il Burj Khalifa di Dubai è stato colpito in pieno da un Fulmine e possiamo ammirare quanto successo grazie al fotografo Zohaib Anjum, che tanto aspettava questo evento senza mai perdersi e così adesso è riuscito a coronare il suo sogno. Immortalare il Fulmine che colpisce il grattacielo degli Emirati Arabi è stato un momento speciale atteso per ben 7 lunghi anni. La struttura del Burj Khalifa di Dubai, con i suoi 829 metri d'altezza, costituisce il grattacielo più alto del mondo. Non dovrebbe essere quindi un evento così raro che un Fulmine vada a schiantarsi su questo enorme grattacielo, eppure ci son voluti 7 anni per queste riprese da sogno da parte del fotografo. L'evento si è verificato lo scorso 10 gennaio. Leggi la notizia su meteogiornale

Fulmine schianta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fulmine schianta