Francesco Sarcina accusa Clizia Incorvaia: “Ha diffamato la mia vita” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mentre l’ormai storica ex si gode il ritorno in tv da protagonista con il Grande Fratello Vip, anche Francesco Sarcina è tornato a levarsi qualche sassolino dalla scarpa in merito alla discussa separazione da Clizia Incorvaia. Il cantante e musicista, leader de Le Vibrazioni, si sta in questo periodo preparando a partecipare al prossimo Sanremo, dove con la band pugliese salirà ancora una volta sul palco in concorso. Tutto sembra essere superato nella sfera personale; lo stesso, nel corso di un’intervista a Leggo sono arrivate nuove dichiarazioni in merito a quanto accaduto gli scorsi mesi. “La mia vita vergognosamente resa pubblica, ma ora sto meglio di prima”: Francesco Sarcina torna a discutere la separazione dalla ex Intervistato da Leggo, Francesco Sarcina è dunque tornato a discutere della separazione da Clizia Incorvaia, e in particolare degli effetti ... Leggi la notizia su velvetgossip

RtVecchio : RT @leggoit: Francesco Sarcina con Le Vibrazioni a #Sanremo: «Canto la gioia ritrovata dopo un brutto colpo» - TweetNotizie : Francesco Sarcina con Le Vibrazioni a Sanremo 2020: «Canto la gioia ritrovata dopo un brutto colpo» - davidedesario : RT @leggoit: Francesco Sarcina con Le Vibrazioni a #Sanremo: «Canto la gioia ritrovata dopo un brutto colpo» -