Francesco Sarcina a Sanremo con una canzone su Clizia Incorvaia? “Brutto colpo, la musica salva” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C’è un addio, ma c’è anche un ritorno nella vita di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni che negli ultimi mesi è stato al centro del gossip per la separazione (con “scandalo”) da Clizia Incorvaia e che ora si appresta a ritornare sul palco dell’Ariston. Con la ex compagna sono volati stracci, e il “fattaccio” sembra poter avere un collegamento anche con l’esibizione al prossimo Festival di Sanremo. “Un po’ di autobiografia c’è” Secondo quanto detto dal cantante a Leggo.it, il brano che la band presenterà all’Ariston avrebbe qualcosa di autobiografico e racconterebbe come ci si riprende dopo un “Brutto colpo”. La canzone, che si chiama Dov’è, viene così raccontata: “Parla dell’energia e della gioia ritrovate dopo un brutto colpo. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva”. E alla domanda diretta se il brutto colpo fosse quello ... Leggi la notizia su thesocialpost

