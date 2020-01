Francesca Cipriani esagerata: in tv lascia vedere tutto [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de La pupa e il secchione… e viceversa e Francesca Cipriani ha deciso di sfoggiare per l’occasione un outfit davvero particolare. La trasparenza è il suo punto di forza ed enfatizza la sua bellezza bollente. Per questo motivo la bella showgirl ha deciso di postare la FOTO su Instagram, attirando l’attenzione di tutti i suoi followers. Curve da capogiro Una cosa è lampante: la Cipriani ha fatto delle sue curve un punto di forza non da poco. L‘abito candido, tempestato di perline, è perfetto per lei. Il body le fascia il corpo prosperoso donando al suo seno una curva invidiabile. Molto enfatizzato anche il lato b mozzafiato, che si può intravvedere grazie alla trasparenza dell’abito. Ovviamente i suoi fan hanno apprezzato la scelta dell’abito, che davvero le rende giustizia. Speriamo che, ... Leggi la notizia su velvetgossip

