Fotografia, sotterranei, De Lucchi: le Gallerie d’Italia a Torino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Torino, 14 gen. (askanews) – Un nuovo museo, sotto piazza San Carlo a Torino, per ospitare Fotografia e immagini in movimento in uno spazio immaginato dall’architetto Michele De Lucchi. È stato presentato ufficialmente il progetto per la quarta sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, che ora porta il proprio museo anche nella città storica della banca, andando a ripensare Palazzo Turinetti, sede legale del gruppo. A testimonianza di un impegno in campo culturale che è sempre ritenuto strategico, come ci ha confermato anche Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. “Le Gallerie d’Italia – ha spiegato – sono la dimostrazione di come Intesa Sanpaolo investe nell’immenso patrimonio culturale dell’Italia, e noi lavoriamo per l’Italia. La cultura produce valori che possono anche non avere contenuto materiale, ... Leggi la notizia su notizie

Fotografia sotterranei Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fotografia sotterranei