Foto da un giorno di festa molto indiano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Makara Sankranti è una festività del calendario indù celebrata ogni anno alla metà di gennaio: dedicata alla dea del sole Surya, segna il primo giorno del transito del sole verso Makara (il Capricorno), annunciando la fine del mese che include il solstizio d’inverno e l’inizio di giornate più lunghe. Molti fedeli si recano verso laghi sacri o fiumi – come il più celebre di tutti, il Gange – per fare il bagno e pregare durante folkloristiche cerimonie di ringraziamento, come potete vedere nelle suggestive immagine raccolte nella nostra gallery. Foto da un giorno di festa molto indiano Wired. Leggi la notizia su wired

UEFAcom_it : ?? Nel giorno del compleanno di Víctor Valdés ti chiediamo... ... chi è il tuo numero 1? preferito tra quelli nella… - TizianoFerro : Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi???? Of course the only day y… - albertomtx : Uno scatto al giorno per 20 anni: come cambia un uomo in 7.263 foto -