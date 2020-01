Fortnite: Novità e Fix dell’aggiornamento 11.40 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È disponibile la versione 11.40 di Battaglia reale, che include le seguenti modifiche. Nuovo aggiornamento 11.40 per Fortnite Arriva il Mutamento: torna il fucile d’assalto pesante.Nelle playlist non competitive, ora puoi usare le Macchine del potenziamento per “mutare” il tuo fucile d’assalto in un fucile d’assalto pesante.Ridotto il costo dei materiali per potenziare le armi alle Macchine del potenziamento.Sono stati aggiunti i seguenti oggetti al Laboratorio della battaglia:Pistola a focile (Comune e Non comune)Granata a onda d’urtoGranata a impulsiiPad Pro (versione 2018) ora supporta 120 FPS.I pulsanti cliccabili su levetta (L3 e R3) ora possono essere utilizzati su controller iOS supportati. Correzione dei bug: Gli obiettivi Star Wars dei giocatori sono tornati alla cronologia precedente.Risolto un problema per il quale il ... Leggi la notizia su gamerbrain

