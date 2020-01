Formula 1, Miami e Arabia Saudita nel calendario del 2021? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Formula 1 pensa di inserire il GP di Arabia Saudita nel calendario 2021. Trattativa in corso tra Liberty Media e le autorità locali. ROMA – La Formula 1 al lavoro per inserire il GP di Arabia Saudita nel calendario 2021. Secondo quanto riferito da Sportsmail, nelle ultime settimane i contatti tra le parti si sono intensificati per arrivare alla fumata bianca in poco tempo. L’accelerata è arrivata dopo il via libera da parte del Bahrain. Gli organizzatori, infatti, nell’accordo trovato con Ecclestone avevano messo anche una sorta di ‘clausola di gradimento’ sullo svolgimento di altre gare della Formula 1 nei paesi vicini. Il circuito del GP di Arabia Saudita Non è chiaro dove si correrà il GP di Arabia Saudita. Le prime ipotesi, come riportato dal Daily Mail, parlano di Riyadh o Jeddah. Il primo circuito dovrebbe diventare permanente dal 2022 ... Leggi la notizia su newsmondo

Formula Miami Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Formula Miami