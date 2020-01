FORMAZIONI Milan Spal: Piatek titolare, panchina per Ibrahimovic (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Milan Spal Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Spal, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Milan (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. A disposizione: Begovic, Soncin, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Ibrahimovic, Maldini, Leao, Suso. Allenatore: Pioli. Spal (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Jankovic, Tunjov; Paloschi, Floccari. A disposizione: Letica, Thiam, Cannistrà, Cionek, Di Francesco, Mastrilli, Valdifiori, Reca, Valoti, Zanchetta, Cuellar. Allenatore: Semplici. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

