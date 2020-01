FORMAZIONI Fiorentina Atalanta: prima da titolare per Cutrone e Caldara (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Fiorentina Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Atalanta, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone. All. Iachini. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

