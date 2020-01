Follettina sbarca ad Avanti Un Altro: perché tanto successo? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sono sempre di più i personaggi che sono riusciti a ritagliarsi spazio e credibilità sul web che irrompono nel mondo televisivo come ospiti d’onore. Follettina, la superstar del web entra in tv Non è una sex symbol, non è particolarmente brillante, i suoi contenuti spesso sono abbastanza infantili e ingenui. Eppure vanta un successo impressionante: … L'articolo Follettina sbarca ad Avanti Un Altro: perché tanto successo? proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

infoitcultura : Follettina Creation sbarca ad Avanti Un Altro – video - zazoomnews : Follettina Creation sbarca ad Avanti Un Altro – video - #Follettina #Creation #sbarca #Avanti -