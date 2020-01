Fisco, online i modelli per 730 e Certificazione unica: arriva lo sport bonus (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito i modelli e le istruzioni per il 730, la Certificazione unica, Iva e 770 per il 2020. Tra le novità introdotte nelle versioni definitive dei modelli c'è anche l'introduzione dello sport bonus, un credito d'imposta al 65% per gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi. Leggi la notizia su fanpage

