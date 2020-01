Firenze, studente disabile cade per una buca in strada. Muore sette ore dopo in ospedale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un ragazzo disabile di 21 anni è morto lo scorso lunedì a Firenze dopo essere caduto per via di una buca. La sua sedia a rotelle elettrica è rimasta bloccata sul pavimento dissestato tra piazza Brunelleschi e via Alfani, rovesciandosi: all’inizio non sembrava nulla di preoccupante, ma dopo circa sette ore è morto. La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e il magistrato ha disposto l’autopsia: le indagini dovranno accertare il nesso tra caduta e malore, e soprattutto se il 21enne fosse già stato dimesso quando si è sentito male. Il ragazzo studiava all’Università: l’incidente è avvenuto alle 13:30, mentre usciva dalla biblioteca. Era stato stato trasportato in ospedale, a Santa Maria Nuova, per essere medicato. Secondo quanto ricostruito dal Corriere Fiorentino, il peggioramento improvviso delle sue condizioni è avvenuto molte ore dopo, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

