Firenze, docente dell’università pubblica manifesto con insulti a Salvini. La dura reazione del leghista (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Basta a Salvini che vuole eliminare gli avversari politici e odia i diversi”. A Firenze un professore, tal Antonio Villanacci, abusa di un luogo pubblico come l’università per attaccarmi e insultarmi, con tanto di manifesto, usando il suo ufficio come bacheca politica”. È la denuncia fatta dall’ex ministro degli Interni Matteo Salvini che ha pubblicato sui social la foto della bacheca del docente Antonio Villanacci dell’università di Firenze. L’uomo, ordinario in Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, ha affisso un manifesto in bacheca, contenente, secondo quanto denunciato dal leader leghista, insulti irriguardosi nei suoi confronti. Il manifesto è stato fotografato dagli studenti. In una nota diffusa dalla Lega si legge che all’ingresso della stanza di “Antonio Villanacci, docente di metodi matematici ... Leggi la notizia su tpi

