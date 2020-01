Fiorentina-Atalanta in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni Coppa Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Entra in scena anche la nuova grande realtà del calcio italiano, l’Atalanta, negli ottavi di finale della competizione che l’anno scorso l’ha vista sconfitta in finale in una reedizione della semifinale della passata stagione con la Fiorentina. Mercoledì 15 Gennaio alle ore 15 andrà in atto allo stadio Artemio Franchi di Firenze un ottavo di finale che si prevede infuocato con entrambe le formazioni che giocheranno con l’obiettivo di ottenere il pass per i quarti di finale contro la vincente di Inter-Cagliari. Le aspettative per il match sono davvero alte con i nerazzurri, di fatto realtà di livello di questa Serie A, che non vorranno di certo abbandonare anzitempo il sogno di continuare a competere in tutte e tre le competizioni nelle quali erano iscritte ad Agosto. Di contro la Fiorentina del neo-allenatore Iachini tenterà, considerando l’ennesima annata ... Leggi la notizia su oasport

