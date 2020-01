Fiorentina-Atalanta, Coppa Italia: tv, formazioni, pronostici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fiorentina-Atalanta è una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 15:00, si gioca allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Fiorentina – Atalanta mercoledì ore 15:00 Fiorentina e Atalanta tornano a scontrarsi in Coppa Italia dopo le semifinali dello scorso anno. La partita di andata giocata a Firenze fu altamente spettacolare e finì 3-3, poi a Bergamo l’Atalanta confermò la sua superiorità vincendo 2-1 in rimonta. In campionato nel girone di andata la partita giocata a Parma è finita 2-2 ma la squadra allenata da Gasperini non era pimpante come in quest’ultimo periodo e la Fiorentina era in crescita con Montella prima di andare incontro a un crollo sul finire del girone di andata. Nelle quattro partite giocate da Fiorentina e Atalanta nel 2019 tutte ... Leggi la notizia su ilveggente

