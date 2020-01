Fiorentina-Atalanta 2-1: Viola ai quarti di Coppa Italia, affronteranno l'Inter (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Fiorentina ha battuto per 2-1 l'Atalanta in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Viola si qualifica ai quarti dove affronterà l'Inter mercoledì 29 gennaio a San Siro (diretta Rai Uno ore 20.45). Padroni di casa in vantaggio con la rete, arrivata all'11° minuto di gioco, c Leggi la notizia su liberoquotidiano

acffiorentina : | ?? | 83' palla perfetta di Pulgar per Lirola che taglia il campo entra in area e spara in rete...GOOOOOOOOOOOOOOO… - acffiorentina : | ??| 10' Profondità di Dalbert cross arretrato e Cutrone insacca. GOOOOOOOOOOOOOOL Fiorentina ?? Atalanta 1?-0?… - acffiorentina : | ?? | L'esultanza di #Cutrone e dei viola Fiorentina ?? Atalanta 1?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta… -