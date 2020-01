Fiorentina-Atalanta 2-1: Cutrone e Lirola decisivi, nei quarti di Coppa Italia c’è l’Inter (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Fiorentina batte l'Atalanta e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. L'incontro è stato deciso da un gol nel finale di Lirola. A segno anche Cutrone e Ilicic. I viola, che hanno giocato gli ultimi venti minuti in dieci a causa dell'espulsione di Pezzella, nel prossimo turno affronteranno l'Inter. Leggi la notizia su fanpage

acffiorentina : | ??| 10' Profondità di Dalbert cross arretrato e Cutrone insacca. GOOOOOOOOOOOOOOL Fiorentina ?? Atalanta 1?-0?… - acffiorentina : | ?? | 83' palla perfetta di Pulgar per Lirola che taglia il campo entra in area e spara in rete...GOOOOOOOOOOOOOOO… - acffiorentina : | ?? | L'esultanza di #Cutrone e dei viola Fiorentina ?? Atalanta 1?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta… -