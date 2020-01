Fiorentina a sorpresa, Atalanta eliminata dalla Coppa Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Atalanta eliminata dalla Coppa Italia. A sorpresa la Fiorentina – in dieci contro undici per l’espulsione di Pezzella – batte 2-1 la squadra di Gasperini (finalista lo scorso anno) e si qualifica ai quarti di finale dove troverà l’Inter. I viola passano in vantaggio all’11’ con il nuovo arrivato Cutrone, alla prima da titolare, su assist di Dalbert. Poi l’Atalanta comincia a fare gioco, soprattutto dopo l’ingresso in campo di Gomez e Ilicic. Proprio lo sloveno trova nella ripresa il gol del pareggio, prima che Pezzella incappi nel secondo giallo per una simulazione lasciando la squadra di Iachini in dieci. Il gol qualificazione all’84’, con un diagonale preciso di Lirola lanciato da Pulgar. L'articolo Fiorentina a sorpresa, Atalanta eliminata dalla Coppa Italia ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : La Fiorentina vince a sorpresa, #Atalanta eliminata dalla Coppa Italia. A segno il nuovo arrivato Cutrone, pareggi… - Djnc78 : E così ai quarti di finale di #CoppaItalia l'#Inter troverà la #Fiorentina che a sorpresa ha eliminato l'#atalanta… - Fiorentinanews : La formazione ufficiale della Fiorentina: Ceccherini la sorpresa dietro. In avanti Iachini schiera il tandem pesant… -