Fioramonti non pensava che la norma 5 stelle sulle dimissioni da parlamentare lo obbligasse a dimettersi da parlamentare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Oggi l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ad Agorà è tornato sulla questione delle sue dimissioni che lui non pensava venissero accettate. Ieri a CartaBianca Luigi Di Maio è tornato sul famoso contratto “anti-voltagabbana” dicendo che chi se ne va dal MoVimento 5 stelle dovrebbe dimettersi da parlamentare perché «gli avevamo fatto firmare degli impegni prima della candidatura “firmo tutto firmo tutto” poi vengono eletti il giorno dopo e mettono in discussione tutte le regole, qui ci vedo un po’ di malafede». Fioramonti non si vuole dimettere da deputato perché non glielo hanno mai chiesto Fioramonti però non la pensa così: «se l’onorevole Di Maio mostrasse il documento in cui io avevo detto che mi sarei dimesso qualora fosse andata così ed io mi dimetterò da parlamentare. Questi documenti non esistono». Ora, noi non abbiamo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

