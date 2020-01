Finalmente 6 GB di RAM sugli iPhone 12 ma il Samsung Galaxy S20 è lontano anni luce (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli iPhone 12 2020 potrebbero rappresentare una vera svolta rispetto ai melafonini che li hanno preceduti, anche più recenti. Il passo in avanti (questa volta) potrebbe essere compiuto lato RAM, con un incremento del taglio previsto almeno su alcuni modelli dei melafonini in arrivo il prossimo autunno. Di una vera e propria rivoluzione lato RAM per gli iPhone 12 parlano gli analisti di UBS Timothy Arcuri e Munjal Shah. Questi sottolineano come i melafonini in arrivo saranno disponibili in 4 varianti così equipaggiate: iPhone da 6,7 ​​pollici con 6 GB di RAM e fotocamera posteriore a 3 sensori;iPhone da 6,1 pollici con 6 GB di RAM e fotocamera posteriore sempre a 3 sensori;iPhone da 6,1 pollici con 4 GB di RAM, fotocamera posteriore a due sensori;iPhone da 5,4 pollici con 4 GB di RAM e fotocamera posteriore a due sensori. Come ben visibile dunque, appannaggio esclusivo degli ... Leggi la notizia su optimaitalia

