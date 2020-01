Filippine, segni di vita nella devastazione provocata dall’eruzione del vulcano Taal: salvati alcuni animali dall’isola di Luzon [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’improvvisa eruzione del vulcano Taal del 12 gennaio ha costretto all’evacuazione migliaia di filippini che vivevano nell’area intorno al vulcano. Lasciando la zona in fretta e furia, i residenti non hanno solo lasciato le loro case ma anche i loro animali. Con le enormi quantità di cenere ricaduta, le idilliache località sono state trasformate in un’area fantasma, dove tutto è stato ricoperto da uno spesso strato di cenere. Oltre alla pesca, i residenti dell’isola di Luzon, dove si trova il vulcano Taal, si guadagnano da vivere allevando il bestiame e offrendo corse a cavallo ai turisti che vogliono risalire il cratere del Taal. Ma l’eruzione del 12 gennaio ha cancellato buona parte della vita che i residenti conducevano sull’isola di Luzon. Il residente Ronnie Barrion ha dichiarato di non aver avuto abbastanza tempo per portare gli animali con sé quando ha evacuato l’isola. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

