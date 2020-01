Filippine, ananas grigi dopo l’eruzione del vulcano Taal: effetti disastrosi sull’agricoltura [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’improvvisa esplosione del vulcano Taal del 12 gennaio ha lasciato scene di devastazione sull’isola di Luzon, la più grande dell’arcipelago delle Filippine. Uno spesso strato di cenere ricopre ampie zone dell’isola, trasformandole in località fantasma. E così un verdeggiante campo di ananas è diventato una distesa grigia e scura (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’agricoltore Jack Imperial ha detto che le possibilità di salvare i suoi prodotti nel campo da un ettaro sono poche e in ogni caso, non c’è nessuno a cui venderli, poiché i turisti evitano l’area di Tagayatay nell’isola di Luzon. “Dobbiamo solo accettare che subiremo una perdita. Anche se riuscissimo a raccogliere alcuni ananas, se i clienti hanno paura di venire a causa dell’eruzione, gli ananas finirebbero solo per marcire”, ha detto Imperial, che non ha mai visto una scena simile ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

