Filiera bufalina, massima attenzione delle Regione alle problematiche (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – massima attenzione della Regione alle problematiche che riguardano la Filiera bufalina, in particolare nell’area casertana. Il Presidente Vincenzo De Luca ha ricevuto oggi a Santa Lucia il sindaco di Cancello e Arnone Raffaele Ambrosca, al quale è stato confermato che si continuerà con grande impegno ad affrontare in maniera corretta e risolutiva le emergenze del settore, uno dei più importanti e trainanti per l’economia casertana e campana. L'articolo Filiera bufalina, massima attenzione delle Regione alle problematiche proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

casertafocus : FILIERA BUFALINA – Commissione straordinaria andata deserta, Oliviero tuona: uno schiaffo al comparto - AppiaPolis : New post (REGIONE, PIANO STRAORDINARIO FILIERA BUFALINA: COMMISSIONE AMBIENTE DISERTATA) has been published on Appi… - ViviCampania : Commissione ambiente sul piano straordinario della filiera bufalina andata deserta. Oliviero: Disapproviamo tale at… -