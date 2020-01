FIFA 20 sceglie Milano per eClub World Cup: date e dettagli della finale in Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) FIFA 20 non è solo uno dei titoli più venduti in Italia negli ultimi mesi, ma anche la più recente incarnazione di una simulazione calcistica che non ha di certo bisogno di presentazioni. Il marchio di EA Sports e Electronic Arts è giocatissimo e apprezzato in tutto il mondo, degno rivale di eFootball PES 2020, che prosegue invece il franchise a marchio Konami. Lo sportivo del colosso di Redwood City ha debuttato sul mercato lo scorso settembre nelle edizioni PC, PlayStation 4, Xbox One e persino Nintendo Switch, andando ad intrattenere fan vecchi e nuovi con un multiplayer rodato, diverse modalità in singolo, il sempre avvincente FIFA Ultimate Team e la nuova modalità Volta Football, focalizzata sul calcio da strada e la sua cultura. A fronte di tante golose novità, non stupisce che FIFA 20 sia tanto apprezzato anche nel crescente panorama degli eSport. Ancora meglio, è notizia di ... Leggi la notizia su optimaitalia

