Festival di Sanremo, la bomba: “Le ’10 ragazze’ di Amadeus in realtà sono 11, forse 12” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Insinuazioni, illazioni, chi più ne ha sulla ventura edizione del Festival di Sanremo, ne metta. Questa volta però, le indiscrezioni non arrivano dalla conferenza stampa tenutasi ieri proprio a Sanremo, ma dal profilo Twitter del giornalista Paolo Giordano che in merito alle “donne del Festival“, sembra saperne qualcosina di più. Festival di Sanremo: le indiscrezioni di Paolo Giordano Di ieri la conferenza stampa tenutasi al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo sulla 70esima edizione del Festival che si terrà la prima settimana di febbraio. Presenti, al fianco di Amadeus – direttore artistico e conduttore – tutte le sue “donne del Festival“. Da Antonella Clerici a Diletta Leotta passando poi per quelle che saliranno sull’Ariston come Mara Venier, quasi sicuramente ospite per l’ultima serata finale del Festival, e la giornalista dal respiro internazionale Rula Jebreal. Adesso ... Leggi la notizia su thesocialpost

