Fedez, la nonna Luciana pro Mussolini: “Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Durante la sua pausa (temporanea) dalla musica, Fedez si è buttato nel magico mondo dei podcast. Assieme allo youtuber e amico Luis Sal, con cui condividerà l’esperienza televisiva di Celebrity Hunted (in onda prossimamente su Amazon Prime), il rapper di Rozzano ha inaugurato il suo primo podcast: “Muschio Selvaggio”. “Fedez, non mi piace la tua musica ma è stra interessante ascoltarti. Ci sai proprio fare, cazzo”, gli ha scritto un utente sotto al primo episodio. Ospiti della prima puntata, tra cazzeggio e argomenti più seri, due personaggi agli antipodi: Bello Figo e Luciana, l’amatissima “nonna imprenditrice digitale” di Fedez. Proprio alcune dichiarazioni di nonna Luciana, l’80enne con 230mila followers su Instagram, hanno acceso il dibattito sui social. “Pro o contro Mussolini?”, le hanno chiesto durante la puntata. “Io pro, pro, pro. Ci vuole qua oggi. Ci vuole ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

