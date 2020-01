Fedez e la nonna pro Mussolini, è polemica sul nuovo podcast “Muschio selvaggio” del cantante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fedez e la nonna pro Mussolini, è polemica sul nuovo podcast del cantante Scoppia una nuova polemica su Fedez e stavolta il web se la prende con il rapper e anche con la nonna Luciana, diventata ormai un’icona social grazie alle tante storie Instagram in cui il cantante la rende protagonista: stavolta il frutto della discordia sono le frasi che la signora Luciana ha dedicato ai tempi in cui in Italia c’era Benito Mussolini. Teatro delle frasi pro-Duce è stata la prima puntata del nuovo podcast che il cantante ha inaugurato su Youtube insieme al cantante e youtuber Luis Sal, che si intitola “Muschio selvaggio“. “Io sono pro, pro, pro. Ci vuole qua oggi”, ha detto la nonna di Fedez in riferimento a Mussolini, prima di precisare che si riferiva a “quello che era prima, non quello che è stato dopo”. “Io – ha continuato la signora ... Leggi la notizia su tpi

